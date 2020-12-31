Украина провела первую закупку вакцины от COVID-19 – Минздрав

В 2020 году Украина закупила первую партию вакцины против COVID-19 стоимостью 964 млн грн, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

По словам Шаталовой, в 2020 году на закупку лекарств, медицинских изделий и оборудования Минздрав потратил 12,8 млрд грн Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebok

Министерство здравоохранения Украины отчиталось о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Об этом 31 декабря заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова. Видео брифинга опубликовано на странице ведомства в Facebook.

“Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн“, – рассказала Шаталова об итогах года.

Название вакцины и ее производителя замминистра не сообщила. По всей видимости, речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech – 28 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках препарата, первые 700 тыс. доз ведомство ожидает получить в феврале 2021 года.

По словам Шаталовой, в текущем году Минздрав на закупку лексредств, медизделий и медоборудования направил 12,8 млрд грн. В частности, 6,5 млрд грн потратили на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, 989 млн грн – на покупку экспресс-тестов для выявления коронавируса, 730 млн грн – на средства индивидуальной защиты для медиков (респираторы, маски, перчатки, защитные щитки, халаты и костюмы), 84 млн грн – на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 31 декабря в Украине подтвердили 1 055 047 случаев коронавируса, 18 533 человека умерли, 709 993 выздоровели. За сутки госпитализировали 2704 человека.