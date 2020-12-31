COVID-19 в Украине. Число инфицированных снова выросло

За сутки в Украине подтвердили 9699 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 31 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
"9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 декабря 2020 года. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2704 человека, летальных случаев – 209, выздоровели 11 803 человека", – написал он.
Сутками ранее было выявлено 7986 новых больных.
По данным министра, за сутки в Украине провели 58,5 тыс. тестирований на коронавирус, из них почти 39 тыс. – методом ПЦР.
Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции, умерло 18 533 пациента с COVID-19, выздоровело 709 993 человек.
За последние 24 часа больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Киеве (1332), Киевской (669) и Запорожской (660) областях.
Количество случаев в регионах страны:
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.