Китай расследует происхождение коронавируса, однако засекретил всю выявляемую информацию – СМИ

Официальный Пекин выдает большие гранты на изучение происхождения коронавируса, однако власти следят за результатами исследований и требуют, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена новой целевой группой, управляемой правительством Китая по прямому приказу президента Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Правительство Китая финансирует, однако строго контролирует исследования о происхождении коронавируса, вызывающего COVID-19. Об этом сегодня написало Associated Press.

Агентство со ссылкой на внутренние документы правительства Китая отмечает, что Пекин выдает гранты "на сотни тысяч долларов" ученым и военным, изучающим происхождение вируса на юге Китая. При этом власти следят за результатами исследований и требуют, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена новой целевой группой, управляемой правительством Китая по прямому приказу президента Си Цзиньпина.

Редкая утечка внутри правительства, десятки страниц неопубликованных документов говорят о том, что "давление идет сверху", пишет агентство.

По словам одного из собеседников Associated Press, власти отбирают для исследований только тех людей, которым можно доверять, тех, кого они могут контролировать.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Властей китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на 30 декабря в мире зарегистрировано 82,4 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось почти 1,8 млн пациентов с COVID-19.