ГОРДОН
 
 
МИР

Статистика COVID-19 в Ухане могла быть занижена в 10 раз – Bloomberg

Почти 4,4% из 34 тыс. жителей китайского Уханя, прошедших серологическое исследование, имеют антитела против коронавируса, сообщил китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний. Такое соотношение предполагает, что среди 11 млн жителей Уханя переболеть COVID-19 могли до полумиллиона человек, пишет Bloomberg.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коронавирус начал распространяться из Уханя
Коронавирус начал распространяться из Уханя
Фото: ЕРА

Масштаб распространения коронавируса в китайском городе Ухань, где началась пандемия, мог быть в 10 раз выше данных официальной статистики. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Было обнаружено, что около 4,4% протестированных жителей города имеют специфические антитела, которые могут бороться с патогеном, вызывающим COVID-19. Это говорит о том, что они были инфицированы вирусом. Серологическое исследование было проведено в апреле среди 34 тыс. человек.

Такое соотношение предполагает, что среди 11 млн жителей Уханя переболеть могли до полумиллиона человек – это почти в 10 раз превышает официальную статистику за апрель, согласно которой в городе переболело 50 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Ухане в декабре 2019 года. Из-за этого города был закрыт на въезд и выезд почти на 11 недель – ограничение сняли только в начале апреля.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Властей китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

Теги: Китай, статистика, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Ефименко
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Ефименко
Крус снялась для обложки российского глянца
Крус снялась для обложки российского глянца
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
В Париже умер модельер Пьер Карден
В Париже умер модельер Пьер Карден
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS