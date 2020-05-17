Ведущий китайский эпидемиолог признал, что власти Уханя в январе скрывали масштаб вспышки коронавируса

В январе несколько дней подряд власти Уханя передавали данные о неизменном количестве заболевших новой инфекцией, что было подозрительно, сказал глава специальной комиссии комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, правительство приняло меры и все сведения после 23 января являются достоверными. Страны Запада обвиняли Китай в сокрытии истинной статистики заболеваемости.

Чжун Наньшань предложил закрыть города в провинции Хубэй, чтобы справиться со вспышкой коронавируса Фото: ЕРА

Официальные отчеты властей Уханя в первые недели вспышки коронавируса были неправдивыми, новые случаи заражения замалчивались. Об этом 16 мая в интервью CNN рассказал ведущий китайский эпидемиолог, глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса Национального комитета здравоохранения Чжун Наньшань.

По словам профессора, местным властям "не нравилось говорить правду". Он обратил внимание, что несколько дней подряд в сводках из Уханя говорилось о 41 заболевшем, что казалось подозрительным. Врачи городских клиник рассказывали ему о значительно большем числе случаев нового заболевания.

Чжун Наньшань прибыл в Ухань 18 января и потребовал предоставить реальные цифры. Он утверждает, что чиновники согласились на это "с неохотой". 20 января сообщалось уже о 198 инфицированных, после чего Китай признал возможность передачи коронавируса от человека к человеку.

Статистика из Уханя и других городов после 23 января верна, утверждает глава комиссии. По его инициативе 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы. Только 25 марта ограничения начали снимать.

Как говорит Чжун Наньшань, правительство страны учло уроки эпидемии SARS 2003 года, когда несколько месяцев данные о заболевших в Китае замалчивались.

В феврале со своих постов были сняты руководители комитетов Компартии Китая в провинции Хубэй и городе Ухане.

Чжун Наньшань в 2003 году обнаружил коронавирус SARS-CoV, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром SARS. После начала вспышки коронавируса SARS-CoV-2 83-летний профессор присоединился к специальной комиссии по борьбе с эпидемией.

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США и ряд других стран Запада неоднократно обвиняли Китай в том, что он вовремя не предупредил мир о серьезности вспышки. Президент США Дональд Трамп 14 мая заявил, что Вашингтон может полностью прекратить отношения с Пекином из-за замалчивания фактов о начале пандемии коронавируса. По данным агентства Associated Press, Китай несколько дней умалчивал, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это "подготовило почву для пандемии COVID-19".

В докладе разведки США, о котором стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

По данным китайского комитета здравоохранения на 17 мая, в Китае выявлено 82 947 случаев заражения коронавирусом, 4634 человека скончались; при этом уже больше месяца не фиксировались смертельные случаи.

Всего в мире, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, было инфицировано 4,64 млн человек, 311,8 тыс. умерли.