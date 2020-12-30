В Монголии сообщили о первой смерти от COVID-19

По данным минздрава Монголии, скончалась инфицированная коронавирусом 76-летняя женщина, у которой, помимо COVID-19, был ряд сопутствующих заболеваний.

30 декабря в Монголии уведомили о первой смерти инфицированного коронавирусом. Об этом со ссылкой на минздрав Монголии проинформировало агентство Xinhuanet.

76-летняя женщина умерла в районной больнице общего профиля в столице страны Улан-Баторе.

Помимо COVID-19, у скончавшейся были респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, сахарный диабет и хронический гепатит С.

По состоянию на 30 декабря в Монголии официально подтвердили 1195 случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.