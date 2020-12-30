"Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много". Зеленский о безопасности вакцин от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей с просьбой провести информационную кампанию о безопасности вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Правительство Украины работает над тем, чтобы страна получила 16 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 30 декабря во время поездки в Ивано-Франковскую область, пишет Офис президента.

"Главное, чтобы людей, которые готовы вакцинироваться, было много", – отметил Зеленский.

Он рассказал о том, что Украина подписала первый контракт на поставку китайской вакцины компании Sinovac Biotech.

"Подписали первый контракт на поставку вакцины. Уже не меморандум, а контракт более чем на 1,9 млн доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции", – сказал глава государства.

Зеленский обратился к представителям местной власти, чтобы они проводили информационную кампанию о безопасности вакцинации против коронавируса. Он подчеркнул, что Украина закупает качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность, пишет пресс-служба.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерли, 698 190 выздоровели.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.



По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.



И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля". Позже Степанов заявил, что первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз.