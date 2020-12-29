Первая партия вакцин для Украины по программе COVAX составит 1,2 млн доз – Степанов

Правительство Украины получило подтверждение о поставках 8 млн доз вакцины против коронавируса по программе COVAX, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, в феврале Украина может получить вакцины от COVID-19 по прямым договорам с производителями Фото: Максим Степанов / Facebook

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз. Об этом 29 декабря на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале информагентства УНН.

“Объем поставки в целом по COVAX – это 8 млн доз, из которых первый транш – это 1,2 млн доз“, – сказал министр.

Кроме того, в феврале в Украину могут доставить вакцины от COVID-19 по договорам с компаниями-производителями.

“Нет фокуса, чтобы подписать договор... Нам надо привезти вакцину как можно раньше, и мы, исходя из результатов переговоров, рассчитываем, что в феврале мы уже будем в состоянии доставить вакцину и начать масштабную вакцинацию", – отметил он.

По словам Степанова, правительство рассчитывает на то, что в феврале в Украину поставят не менее 150–200 тыс. доз вакцины.

Министр добавил, что в первую очередь планируется вакцинировать медицинских работников, военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе, а также людей, находящихся в спецучреждениях, например, в домах престарелых.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 29 декабря в Украине подтвердили 1 037 362 случая инфекции, 18 081 человек умер, 681 835 выздоровели.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".