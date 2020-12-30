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Шмыгаль сообщил, как в Украине распределят китайскую вакцину от коронавируса

Первая партия китайской вакцины компании Sinovac Biotech составит 700 тыс. доз, она будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: Вакцину получат бесплатно врачи и люди из группы риска
Шмыгаль: Вакцину получат бесплатно врачи и люди из группы риска
Фото: kmu.gov.ua

Украина в максимально короткие сроки получит дополнительно 1,9 млн доз вакцины против коронавируса, кроме 8 млн доз, предусмотренных в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал 30 декабря в Telegram.

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках китайской вакцины компании Sinovac Biotech.

"Первая партия вакцины составит 700 тыс. доз, она будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Вакцину получат бесплатно врачи и люди из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что правительство и Офис президента Украины ведут переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.

Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Поставка вакцины будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 млн доз вакцины бесплатно. Главный санврач Украины Виктор Ляшко отмечал, что Украина может получить еще 8 млн доз дополнительно, то есть всего 16 млн доз, в рамках COVAX.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса18 324 человека умерли, 698 190 выздоровели. За сутки госпитализировали 2925 человек.

Теги: Китай, вакцинация, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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