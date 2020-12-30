ГОРДОН
 
 
МИР

Китайская компания Sinopharm заявила о почти 80% эффективности своей вакцины от COVID-19

Показатель эффективности в 79,34% китайской вакцины производства Sinopharm основан на промежуточном анализе данных клинического исследования третьей фазы, заявили в компании. Разработчики подали заявку в Национальное управление по лекарственным средствам Китая с просьбой об условном одобрении вакцины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Sinopharm разрабатывает две вакцины против коронавируса
Sinopharm разрабатывает две вакцины против коронавируса
Фото: EPA

Государственная китайская фармацевтическая компания Sinopharm заявила об эффективности своей вакцины от коронавируса на уровне 79,34%. Об этом пишет агентство Reuters 30 декабря.

Вакцину разработали в подразделении China National Biotec Group, дочерней компании Sinopharm. Разработчик подал заявку в Национальное управление по лекарственным средствам Китая с просьбой об условном одобрении вакцины.

Показатель эффективности основан на промежуточном анализе данных клинического исследования третьей фазы. Sinopharm не предоставила данных о количестве зараженных при испытании, пишет агентство.

В статье The Conversation говорится, что в Китае четыре производителя разрабатывают как минимум пять вакцин против COVID-19. Некоторые из них можно хранить в обычных холодильных камерах, что значительно упростит транспортировку.

Sinopharm, по данным издания, разрабатывает две инактивированные вакцины против коронавируса. Обе вакцины прошли первую и вторую фазы клинических испытаний с обнадеживающими результатами. Побочные реакции, такие как боль в месте инъекции и лихорадка, ощущались незначительно и быстро исчезали.

Собственные вакцины разрабатывают китайские компании CanSino Biologics и Anhui Zhifei Longcom. Еще один производитель – Sinovac Biotech разрабатывает вакцину от коронавируса под названием CoronaVac. Препарат уже проходит третью фазу глобальных клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

Представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Чжэн Чжунвэй говорил в сентябре, что жителей Китая прививали экспериментальной вакциной против COVID-19 с июля. Reuters уточнил, что их прививали вакциной производства Sinopharm. По словам помощника генерального директора ВОЗ Марианжелы Симао, у Китая есть автономное право использовать медицинские препараты в чрезвычайных ситуациях, что не требует утверждения.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру. По состоянию на 30 декабря подтверждено уже почти 82 млн случаев заражения в 191 стране мира. От болезни COVID-19 или вызванных ею осложнений скончались 1,79 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Выздоровело 46,3 млн больных.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Теги: Китай, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Эстетика пошлоты", "Это для проституток?", "Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда
"Эстетика пошлоты", "Это для проституток?", "Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло
"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло
Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности
Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности
Хопкинс отметил 45 лет трезвости и рассказал, как бросил пить
Хопкинс отметил 45 лет трезвости и рассказал, как бросил пить
"Трудоспособность бешеная от маменьки". Сын Собчак рассказал Деду Морозу о себе
"Трудоспособность бешеная от маменьки". Сын Собчак рассказал Деду Морозу о себе
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
Фреймут рассказала, можно ли хлебом вымакивать остатки пищи
Фреймут рассказала, можно ли хлебом вымакивать остатки пищи
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS