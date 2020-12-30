Китайская компания Sinopharm заявила о почти 80% эффективности своей вакцины от COVID-19

Показатель эффективности в 79,34% китайской вакцины производства Sinopharm основан на промежуточном анализе данных клинического исследования третьей фазы, заявили в компании. Разработчики подали заявку в Национальное управление по лекарственным средствам Китая с просьбой об условном одобрении вакцины.

Государственная китайская фармацевтическая компания Sinopharm заявила об эффективности своей вакцины от коронавируса на уровне 79,34%. Об этом пишет агентство Reuters 30 декабря.

Вакцину разработали в подразделении China National Biotec Group, дочерней компании Sinopharm. Разработчик подал заявку в Национальное управление по лекарственным средствам Китая с просьбой об условном одобрении вакцины.

Показатель эффективности основан на промежуточном анализе данных клинического исследования третьей фазы. Sinopharm не предоставила данных о количестве зараженных при испытании, пишет агентство.

В статье The Conversation говорится, что в Китае четыре производителя разрабатывают как минимум пять вакцин против COVID-19. Некоторые из них можно хранить в обычных холодильных камерах, что значительно упростит транспортировку.

Sinopharm, по данным издания, разрабатывает две инактивированные вакцины против коронавируса. Обе вакцины прошли первую и вторую фазы клинических испытаний с обнадеживающими результатами. Побочные реакции, такие как боль в месте инъекции и лихорадка, ощущались незначительно и быстро исчезали.

Собственные вакцины разрабатывают китайские компании CanSino Biologics и Anhui Zhifei Longcom. Еще один производитель – Sinovac Biotech разрабатывает вакцину от коронавируса под названием CoronaVac. Препарат уже проходит третью фазу глобальных клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

Представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Чжэн Чжунвэй говорил в сентябре, что жителей Китая прививали экспериментальной вакциной против COVID-19 с июля. Reuters уточнил, что их прививали вакциной производства Sinopharm. По словам помощника генерального директора ВОЗ Марианжелы Симао, у Китая есть автономное право использовать медицинские препараты в чрезвычайных ситуациях, что не требует утверждения.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру. По состоянию на 30 декабря подтверждено уже почти 82 млн случаев заражения в 191 стране мира. От болезни COVID-19 или вызванных ею осложнений скончались 1,79 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Выздоровело 46,3 млн больных.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.