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Андрей Волянский
Андрей Волянский

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук.


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Летом пандемия закончится

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COVID-19. Итоги года.

За периодом быстрого (экспоненциального) роста в марте – апреле последовал период равномерного (линейного) увеличения количества летальных исходов 4500–5500 в сутки (май – сентябрь). В середине октября вновь начался период быстрого роста, который привел мир сегодня к цифре 1,8 млн смертей.

Когда он закончится? Думаю, уже. На фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Невзирая на все мрачные прогнозы.

С февраля я предполагаю активизацию до 10–12,5 тыс. летальных исходов в сутки с постепенным снижением до 7500 к маю. Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией – к тому времени в лучшем случае привьют 0,5 млрд человек. Потому что 2–3 млрд людей на Земле уже приобретут естественный иммунитет. Последующая волна небольшой интенсивности начнется в октябре, но количество летальных исходов резко уменьшится.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: медицина, эпидемия, вакцинация, Андрей Волянский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, иммунитет
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