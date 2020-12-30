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В Украине циркулирует пять видов коронавируса, все происходят из Китая – Минздрав

Результаты исследования генома 50 образцов коронавируса, взятого у пациентов из девяти регионов Украины, показали их принадлежность к глобальной генетической линии B, заявили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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По данным ЦОЗ, в Украине циркулирует пять видов коронавируса, британский штамм пока не обнаружен
По данным ЦОЗ, в Украине циркулирует пять видов коронавируса, британский штамм пока не обнаружен
Фото: EPA

Результаты секвенирования генома 50 образцов коронавируса пациентов из Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и Киева показали принадлежность циркулирующих в Украине вирусов к генетической линии B, которая происходит из Китая. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Исследование, которое проводила референс-лаборатория, функционирующая на базе Public Health England Colindale в Лондоне, обнаружило пять генетических вариантов вируса SARS-CoV-2 в Украине: В1, В1.1, В1.1.1, В1.5 и В2.

• В1 – одна из самых многочисленных групп вирусов, которые циркулируют в Европе, происходит из Италии.

• В1.1 – от В1 отличается тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

• В1.1.1 – обнаружен одновременно в странах ЕС и в Великобритании.

• В1.5 – одна из самых многочисленных групп вирусов, которые циркулируют в Европе, происходит из Испании.

• В2 – вирусы этой группы распространены в более чем 57 странах мира на шести континентах.

Как отметили в Центре общественного здоровья, мутации вируса ученые могут зафиксировать только с помощью секвенирования генома. Так можно определить происхождение вируса и пути его распространения.

Для исследования мутаций коронавируса и изучения его влияния на эффективность лекарственных препаратов и вакцин Всемирная организация здравоохранения создала специальную рабочую группу.

С января 2021 года референс-лаборатория ЦОЗ будет ежемесячно направлять ВОЗ репрезентативную выборку образцов вируса SARS-CoV-2 для их дальнейшего исследования, добавили в ЦОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В декабре в Великобритании и ЮАР были выявлены новые штаммы коронавируса, которые, как предполагается, распространяются быстрее, чем изначальный вариант вируса.

Теги: Украина, Великобритания, ВОЗ, ученые, исследование, вирус, Европа, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Британия, вакцина, пандемия, коронавирус
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