В Украине официально пока не подтверждали новый более заразный штамм коронавируса – Степанов

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса, который распространяется в Великобритании и еще нескольких странах, действительно более заразный, но нет информации, подтверждающей, что он вызывает более сильные осложнения или более тяжелое течение болезни, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине пока не фиксировали официально новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Великобритании. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов 24 декабря журналистам, сообщает УНН.

"Мы постоянно в контакте с нашими международными экспертами, коллегами по борьбе с COVID-19 из других стран. Вообще количество мутаций коронавируса достигло 12 тыс. Они разного характера", – сказал министр.

Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм вируса действительно более заразный, но нет информации, подтверждающей, что он вызывает более сильные осложнения или более тяжелое течение болезни.

"Мы сейчас усилили контроль над секвенированием, чтобы мы сразу могли выделить, что это именно этот штамм. Наши тест-системы (ПЦР-тестирование) позволяют не пропустить вид, даже если это этот штамм. В Украине пока официально не зафиксированы случаи. В мире, кроме Великобритании, случаи зарегистрированы в Австралии, Дании, Нидерландах", – заявил глава Минздрава.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявлял, что новый штамм коронавируса якобы подтвержден у жителя Закарпатской области.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 25 декабря в Украине подтверждено 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, умер 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.