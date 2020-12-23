Украина находится на 30-м месте в Европе по смертности от COVID-19 – Степанов

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в стране уровень смертности от коронавирусной инфекции составляет 387 человек на 1 млн населения.

Смертность в Украине ниже, чем в других странах Европы благодаря медикам, считает Степанов Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Украина по смертности от коронавирусной инфекции находится на 30 месте в Европе. Об этом на брифинге 23 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодняшний день Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19. Он у нас составляет 387 человек на 1 млн населения", – сказал он.

По данным украинского министра, в Польше этот показатель равен 682, во Франции – 932, в Великобритании – 1004.

"Это достижение, которое сделано благодаря нашим медицинским работникам, благодаря ведущим специалистам, которые впервые составляли этот протокол [лечения болезни], который потом постоянно обновляли", – считает Максимов.

По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 989 642 случая коронавирусной инфекции, из них 10 136 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 172 пациента с COVID-19, выздоровело 615 660 человек.