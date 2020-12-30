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Степанов заявил, что Украина готова к вакцинации против коронавируса "независимо от вида вакцины"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что Украина ведет переговоры с компаниями – производителями вакцины от коронавируса больше четырех месяцев.

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В Украине вакцинацию пока не начинали
В Украине вакцинацию пока не начинали
Фото: EPA

Украина готова к вакцинации против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 30 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что обсуждал вопрос будущей вакцинации с представителями департаментов здравоохранения в регионах.

"Могу сказать, что Украина готова к проведению вакцинации на всех этапах, независимо от вида вакцины, которую мы получим. Что касается получения вакцин, я думаю, в ближайшее время мы сообщим о заключении непосредственно договоров с компаниями-производителями, с которыми мы ведем переговоры уже больше четырех месяцев. Основная вещь, на которой мы настаиваем, касается сроков поставки. Нам важно как можно быстрее получить эти вакцины. Следите за новостями, потому что в ближайшее время это услышите", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели.

По данным ВОЗ на 29 декабря, в мире 60 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании. Агентство Bloomberg сообщило, что вакцинация уже стартовала минимум в 22 странах, прививки получили 5,1 млн человек.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сначала сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 годаПозже Ляшко говорил, что Украина гарантированно получит 8 млн доз и может рассчитывать на 8 млн доз дополнительно.

По словам Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Вакцины имеют разные условия хранения. К примеру, препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech, должен находиться в специальном холодильном оборудовании, поддерживающем сверхнизкие температуры: от -60 °С до -80 °С. Нарушение условий хранения непосредственно влияет на эффективность вакцины – если она не сохраняется в нужных условиях, то теряет способность формировать у человека иммунный ответ на вирус. Низкие температуры нужны и для хранения вакцины фирмы Moderna. Вакцина компании AstraZeneca должна храниться при температуре +2 ºC ...+8 ºC.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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