Новые провалы и вызовы. ВОЗ спрогнозировала будущее COVID-19

Передача коронавируса в будущем снизится, если достаточное количество людей будет иметь против него иммунитет, сказал эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн.

По всему миру подтверждено почти 82 млн случаев заражения коронавирусом Фото: EPA

Миру придется научиться жить с коронавирусом, скорее всего, он станет эндемическим (характерным для определенной местности). Об этом писала 29 декабря британская газета The Guardian со ссылкой на эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессора Дэвида Хейманна.

Коронавирус SARS-CoV-2 станет эндемичным, даже после вакцинации в США и Великобритании. Передача вируса снизится, если достаточное количество людей будет иметь иммунитет, указал он. По мнению специалиста, вирус продолжит мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в регионах, где он распространяется интенсивнее.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что в конце года следует оценить потери из-за пандемии и подумать о достигнутом прогрессе. В предстоящем году будут новые провалы и вызовы, предупредил глава ВОЗ.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктор Майк Райан считает, что коронавирус будет представлять угрозу низкой степени при эффективной глобальной программе вакцинации. Райан указал, что даже массовая вакцинация не сможет полностью остановить распространение вируса.

Доктор предупредил, что следующая пандемия может быть серьезнее. По его словам, это – "тревожный звонок". Человечеству нужно извлечь максимум уроков из пандемии коронавируса, со всеми трагедиями и потерями, полагает Райан.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что вакцинация против вируса не означает, что в будущем можно будет прекратить соблюдать социальную дистанцию.