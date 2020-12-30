Более 5 млн человек в мире вакцинировались от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация против коронавируса началась в более 20 странах мира, сообщило агентство Bloomberg.

По данным ВОЗ, в мире 60 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 30 декабря вакцину против коронавируса получило более 5,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация уже проходит в минимум 22 странах:

США – 2 млн 320 тыс. доз ( по состоянию на 29 декабря); Китай – 1 млн доз ( по состоянию на 19 декабря); Великобритания – почти 626 тыс. доз (по состоянию на 24 декабря); Израиль – 495 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря); Россия – 440 тыс. доз (по состоянию на 22 декабря); Бахрейн – 56 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря); Канада – 55 568 доз (по состоянию на 29 декабря); Германия – 41 962 дозы (по состоянию на 29 декабря); Мексика – 18 529 доз (по состоянию на 29 декабря); Словения – 9750 доз (по состоянию на 29 декабря); Чили – 8638 доз (по состоянию на 27 декабря); Италия – 8361 доза (по состоянию на 29 декабря); Португалия – 7585 доз (по состоянию на 29 декабря); Дания – 6775 доз (по состоянию на 29 декабря); Румыния – 2778 доз (по состоянию на 29 декабря); Кувейт – 2,5 тыс. доз (по состоянию на 29 декабря); Венгрия – 2461 доза (по состоянию на 29 декабря); Литва – 2270 доз (по состоянию на 28 декабря); Болгария – 1719 доз (по состоянию на 29 декабря); Оман – 1717 доз (по состоянию на 29 декабря); Эстония – 516 доз (по состоянию на 29 декабря); Коста-Рика – 55 доз (по состоянию на 25 декабря).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 81 млн 997 тыс. случаев инфекции, 1 млн 789 тыс. человек умерло, 46,3 млн – выздоровело.

По данным ВОЗ на 29 декабря, в мире 60 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.