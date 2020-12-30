Более 5 млн человек в мире вакцинировались от коронавируса – данные Bloomberg

В мире по состоянию на утро 30 декабря вакцину против коронавируса получило более 5,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация уже проходит в минимум 22 странах:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 81 млн 997 тыс. случаев инфекции, 1 млн 789 тыс. человек умерло, 46,3 млн – выздоровело.
По данным ВОЗ на 29 декабря, в мире 60 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.
В Украине вакцинация пока не начиналась. И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".
Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.