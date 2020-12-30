В мире коронавирусом заразилось почти 82 млн человек

В мире по состоянию на утро 30 декабря коронавирус подтвержден почти у 81 млн 997 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
1 млн 789 тыс. человек умерло, 46,3 млн – выздоровело.
Странами с самым большим распространением коронавируса являются:
Украина в списке занимает 16-е место.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.