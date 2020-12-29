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Избранный вице-президент США сделала прививку от коронавируса в прямом эфире

Камала Харрис, которая стала вице-президентом США после победы на выборах главы государства демократа Джо Байдена, сделала прививку от коронавируса в прямом эфире, чтобы продемонстрировать американцам безопасность вакцины и убедить их пройти вакцинацию.

Харрис сказала, что прививка это "легко и относительно безболезненно"
Харрис сказала, что прививка – это "легко и относительно безболезненно"
Фото: ЕРА

Избранный вице-президент США Камала Харрис в прямом эфире сделала прививку от коронавируса. Телеканал CBS News показал процедуру, которую Харрис прошла вместе со своим мужем.

После вакцинации в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне Харрис сказала, что "это было легко и относительно безболезненно".

"Речь идет буквально о спасении жизней. Я доверяю ученым, которые создали и одобрили эту вакцину. Я призываю всех, когда придет ваша очередь, сделайте вакцинацию. Речь идет о спасении вашей жизни, жизни членов вашей семьи и жизни вашего сообщества", – сказала избранный вице-президент.

Телеканал отмечает, что так Харрис присоединилась к растущему числу должностных лиц и врачей, получивших вакцину против коронавируса на камеру, чтобы продемонстрировать американцам безопасность вакцины и убедить их пройти вакцинацию.

21 декабря так же публично прививку сделал избранный президент США Джо Байден.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 29 декабря в стране выявлено почти 19,3 млн случаев COVID-19, умерло около 336 тыс. человек.

С середины декабря в сентябре началась массовая вакцинация. Американцам делают прививки препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Компания Novavax перешла к финальной, третьей стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах.

Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Камала Харрис
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