В Испании создадут реестр тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса

В Испании создадут реестр граждан, которые отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом 28 декабря в интервью телеканалу La Sexta рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла.
В реестр попадут люди, которым предлагали вакцинацию, но он от нее отказались. При этом Илла подчеркнул, что данные о тех, кто попадет в реестр, не будут публично обнародоваться.
Вместе с тем испанский министр подчеркнул, что вакцинация в стране остается добровольной.
Массовая вакцинация в Испании вместе с другими странами Евросоюза началась 27 декабря.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала пандемии в Испании коронавирусом заразилось более 1,8 млн человек, из них более 49,8 тыс. скончались.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболевание, в Испании за время пандемии подтвердили 1,9 млн случаев инфицирования, 50,1 тыс. человек умерли.