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В Испании создадут реестр тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса

Реестр тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса в Испании, не будет общедоступным, отметил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла.

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Вакцинация от COVID-19 в Испании стартовала с 27 декабря
Вакцинация от COVID-19 в Испании стартовала с 27 декабря
Фото: EPA

В Испании создадут реестр граждан, которые отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом 28 декабря в интервью телеканалу La Sexta рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илла.

В реестр попадут люди, которым предлагали вакцинацию, но он от нее отказались. При этом Илла подчеркнул, что данные о тех, кто попадет в реестр, не будут публично обнародоваться. 

Вместе с тем испанский министр подчеркнул, что вакцинация в стране остается добровольной. 

Массовая вакцинация в Испании вместе с другими странами Евросоюза началась 27 декабря.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала пандемии в Испании коронавирусом заразилось более 1,8 млн человек, из них более 49,8 тыс. скончались.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболевание, в Испании за время пандемии подтвердили 1,9 млн случаев инфицирования, 50,1 тыс. человек умерли.

Теги: Испания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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