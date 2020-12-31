Ляшко о пандемии COVID-19: Наша система здравоохранения не была подготовлена

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что даже катаклизмы меньшего уровня, чем пандемия коронавирусной инфекции, стали бы вызовом для страны.

Ляшко: Сложности, которые были месяц назад, кажутся пустяком в сравнении с тем, с чем приходится сталкиваться в данный момент Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, он не мог предположить, что в Украине будут выявлять по 16 тыс. новых случаев заболевания в сутки. Об этом он сказал в интервью "Фактам", которое опубликовано 31 декабря.

По его словам, ни Украина, ни другие страны не были готовы к возникновению такой угрозы.

"Поэтому самый первый критический просчет власти в том, что наша система здравоохранения не была подготовлена к реагированию на столь масштабные катаклизмы. Надо признать, что и катаклизмы меньшего уровня тоже стали бы для нас вызовом. Поэтому мы сделали выводы и сейчас полностью пересматриваем систему реагирования на биологические, химические, токсикологические и радиологические опасности, чтобы впредь сделать невозможным возникновение подобных ситуаций", – сказал Ляшко.

Он отметил, что с позиции сегодняшнего дня ситуация, которая была в Украине весной, может казаться несложной, ведь количество случаев тогда было небольшим.

"Я не мог даже предположить тогда, что у нас будет по 16 тыс. случаев в сутки и мы будем справляться с этим потоком и двигаться вперед. Оглядываясь назад, скажу, что каждый день сложный по-своему. Причем сложности, которые были месяц назад, кажутся пустяком в сравнении с тем, с чем приходится сталкиваться в данный конкретный момент", – считает главный санврач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 31 декабря в Украине подтвердили 1 055 047 случаев коронавируса, 18 533 человека умерли, 709 993 выздоровели. За сутки госпитализировали 2704 человека.