В ВОЗ рассказали, эффективны ли витамины для профилактики COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что витамины не обладают доказанной эффективностью для лечения или профилактики коронавирусной инфекции.

По словам Хабихта, на данный момент нет рекомендаций по применению витаминов для профилактики или лечения COVID-19 Фото: Jarno Habicht / Facebook

Витамины D и C, а также цинк важны для укрепления иммунной системы, однако рекомендаций по их применению для профилактики или лечения коронавирусной инфекции нет. Об этом в комментарии “Радіо Свобода“ сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, ВОЗ координирует вопросы разработки и оценки препаратов для лечения COVID-19.

Хабихт отметил, что витамины и микроэлементы "должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, в том числе фруктов, овощей и продуктов животного происхождения".

Как пишет "Радіо Свобода", с начала эпидемии коронавируса в Украине существенно вырос спрос на некоторые витамины и микроэлементы. По данным сервиса Liki24.com, чаще всего пользователи ищут витамин D – за последние две недели октября количество таких запросов увеличилось вдвое. Спрос на цинк, добавили в сервисе, увеличился в семь раз.

Считается, что нехватка витаминов увеличивает риск заражения коронавирусом и развития тяжелой формы коронавирусной болезни. Однако убедительных доказательств этой теории на данный момент нет.

Согласно результатам опроса, обнародованного в конце ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", 60,4% украинцев принимают витамины, чтобы защититься от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 31 декабря в Украине зарегистрировано 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции, из них 9699 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 533 пациента с COVID-19, выздоровело 709 993 человека.