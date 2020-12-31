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В ВОЗ рассказали, эффективны ли витамины для профилактики COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что витамины не обладают доказанной эффективностью для лечения или профилактики коронавирусной инфекции.

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По словам Хабихта, на данный момент нет рекомендаций по применению витаминов для профилактики или лечения COVID-19
По словам Хабихта, на данный момент нет рекомендаций по применению витаминов для профилактики или лечения COVID-19
Фото: Jarno Habicht / Facebook

Витамины D и C, а также цинк важны для укрепления иммунной системы, однако рекомендаций по их применению для профилактики или лечения коронавирусной инфекции нет. Об этом в комментарии “Радіо Свобода“ сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, ВОЗ координирует вопросы разработки и оценки препаратов для лечения COVID-19.

Хабихт отметил, что витамины и микроэлементы "должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, в том числе фруктов, овощей и продуктов животного происхождения".

Как пишет "Радіо Свобода", с начала эпидемии коронавируса в Украине существенно вырос спрос на некоторые витамины и микроэлементы. По данным сервиса Liki24.com, чаще всего пользователи ищут витамин D – за последние две недели октября количество таких запросов увеличилось вдвое. Спрос на цинк, добавили в сервисе, увеличился в семь раз.

Считается, что нехватка витаминов увеличивает риск заражения коронавирусом и развития тяжелой формы коронавирусной болезни. Однако убедительных доказательств этой теории на данный момент нет.

Согласно результатам опроса, обнародованного в конце ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", 60,4% украинцев принимают витамины, чтобы защититься от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 31 декабря в Украине зарегистрировано 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции, из них 9699 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 533 пациента с COVID-19, выздоровело 709 993 человека.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, витамины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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