В ВОЗ заявили, что носить маски и мыть руки нужно и тем, кто переболел COVID-19

Пока неизвестно, сколько длится иммунный ответ организма на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, сказала эпидемиолог, специалист Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керков.

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, должны продолжать носить маски, потому что неизвестно, сколько длится иммунный ответ. Об этом заявила эпидемиолог, специалист Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керков, ее видеообращение опубликовано в Twitter ВОЗ 27 декабря.

Она отметила, что антитела вырабатываются в течение нескольких недель после заболевания.

"Важно, чтобы все по-прежнему соблюдали меры общественного здравоохранения, которые действуют в регионах, где они находятся. Отчасти это действительно проявление солидарности со всеми, кто переживает это трудное время. Но мы не знаем, как долго длится иммунный ответ. Поэтому важно, чтобы мы продолжали практиковать физическое дистанцирование, следить за чистотой рук, использовать мыло и воду или спиртосодержащие средства, надевать маску, где это необходимо", – сказала ван Керков.

Специалист отметила, что известны случаи повторного заражения, однако это требует дальнейшего изучения.

"Мы понимаем, что есть люди, которые могут повторно заразиться этим вирусом, как это часто бывает с другими вирусами. Мы не знаем, как часто это происходит, но у нас есть несколько случаев из стран, в которых сообщалось о повторном заражении людей, потому что у них есть хорошие лабораторные системы и они могут выполнить полное секвенирование генома первого заражения и последующего. Мы пытаемся узнать больше о случаях повторного заражения и о том, какова была реакция антител у этих людей во время первого и второго инфицирования", – сказала она.

How long does your immunity last after you recover from #COVID19? Can you get reinfected? Why do you need to continue with preventative measures?

Dr @mvankerkhove explains in #ScienceIn5 pic.twitter.com/3jtsQAr8mX — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 27, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 28 декабря коронавирус подтвержден у 80,9 млн человек, 1,767 млн умерли, 45,8 млн выздоровели.

В Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело 665,7 тыс.