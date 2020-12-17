Рада приняла закон о штрафах для бизнеса и учреждений за отсутствие масок

Закон о штрафах для бизнеса и учреждений за несоблюдение масочного режима во время карантина поддержал 241 нардеп.

Верховная Рада на заседании 17 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3890 о внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"За" проголосовал 241 нардеп.

Закон предусматривает штрафы для предприятий и организаций за пропуск во время карантина людей без масок или респираторов, закрывающих рот и нос, в общественные здания, сооружения, общественный транспорт.

За нарушения предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 5100 грн).

В первом чтении проект закона был принят 3 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.