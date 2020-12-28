За последние сутки в Украине подтвердили более 4 тыс. случаев коронавируса

За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 4385 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Это, как свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, самый низкий показатель суточной заболеваемости с начала октября (12-го было 4420 случаев, 6-го – 4348). Однако, по информации Степанова, за сутки 27 декабря сделали 15 332 теста на COVID-19.
Умерло за последние сутки 75 пациентов с коронавирусной инфекцией (17 849 с начала пандемии), выздоровел – 7191 (всего – 665,7 тыс.).
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
26 декабря в стране подтвердили 6113 случаев COVID-19, тестов тогда провели 24 978.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.