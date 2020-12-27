Новых больных COVID-19 в Украине за сутки выявили меньше, чем выздоровевших

В Украине за прошедшие сутки COVID–19 подтвердили у 6 113 человек, среди них 277 детей и 153 медика. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1674 человека, 72 человека умерли, а выздоровели – 6621. 26 декабря в Украине сделали 24 978 тестирований (в том числе методом ПЦР – 19 543, методом ИФА – 5435).
За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выздоровели – 658 538 человек, летальных исходов – 17 774, проведения ПЦР–тестов – 5,47 млн.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
Количество инфицированных в регионах Украины выглядит так:
Сутками ранее в Украине подтвердили 7709 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.