Новых больных COVID-19 в Украине за сутки выявили меньше, чем выздоровевших

26 декабря в Украине от COVID-19 выздоровели 6621 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек Фото: EPA

В Украине за прошедшие сутки COVID–19 подтвердили у 6 113 человек, среди них 277 детей и 153 медика. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1674 человека, 72 человека умерли, а выздоровели – 6621. 26 декабря в Украине сделали 24 978 тестирований (в том числе методом ПЦР – 19 543, методом ИФА – 5435).

За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выздоровели – 658 538 человек, летальных исходов – 17 774, проведения ПЦР–тестов – 5,47 млн.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Количество инфицированных в регионах Украины выглядит так:

Киев – 107 204;

Винницкая область – 21 960;

Волынская область – 32 429;

Днепропетровская область – 56 893;

Донецкая область – 34 929;

Житомирская область – 38 494;

Закарпатская область – 27 828;

Запорожская область – 51 703;

Ивано–Франковская область – 42 828;

Киевская область – 57 331;

Кировоградская область – 8225;

Луганская область – 9982;

Львовская область – 59 798;

Николаевская область – 29 531;

Одесская область – 68 962;

Полтавская область – 34 600;

Ровенская область – 40 295;

Сумская область – 40 047;

Тернопольская область – 33 452;

Харьковская область – 67 868;

Херсонская область – 17 067;

Хмельницкая область – 38 378;

Черкасская область – 37 617;

Черновицкая область – 39 422;

Черниговская область – 29 146.