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ОБЩЕСТВО

Новых больных COVID-19 в Украине за сутки выявили меньше, чем выздоровевших

26 декабря в Украине от COVID-19 выздоровели 6621 человек.

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За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек
За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек
Фото: EPA

В Украине за прошедшие сутки COVID19 подтвердили у 6 113 человек, среди них 277 детей и 153 медика. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1674 человека, 72 человека умерли, а выздоровели – 6621. 26 декабря в Украине сделали 24 978 тестирований (в том числе методом ПЦР – 19 543, методом ИФА – 5435).

За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выздоровели – 658 538 человек, летальных исходов – 17 774, проведения ПЦР–тестов – 5,47 млн.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Количество инфицированных в регионах Украины выглядит так:

    • Киев – 107 204;
    • Винницкая область – 21 960;
    • Волынская область – 32 429;
    • Днепропетровская область – 56 893;
    • Донецкая область – 34 929;
    • Житомирская область – 38 494;
    • Закарпатская область – 27 828;
    • Запорожская область – 51 703;
    • Ивано–Франковская область – 42 828;
    • Киевская область – 57 331;
    • Кировоградская область – 8225;
    • Луганская область – 9982;
    • Львовская область – 59 798;
    • Николаевская область – 29 531;
    • Одесская область – 68 962;
    • Полтавская область – 34 600;
    • Ровенская область – 40 295;
    • Сумская область – 40 047;
    • Тернопольская область – 33 452;
    • Харьковская область – 67 868;
    • Херсонская область – 17 067;
    • Хмельницкая область – 38 378;
    • Черкасская область – 37 617;
    • Черновицкая область – 39 422;
    • Черниговская область – 29 146.

    Сутками ранее в Украине подтвердили 7709 новых случаев коронавирусной инфекции.

    Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

    Теги: Украина, болезнь, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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