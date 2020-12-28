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В Польше ввели дополнительные карантинные ограничения на праздники. В новогоднюю ночь запретили выходить на улицу

В Польше с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января ввели ограничение на свободное передвижение граждан, за исключением лиц, которые будут выполнять служебные обязанности, сообщило Генеральное консульство Украины в Кракове.

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В Польше усилили карантинные ограничения
В Польше усилили карантинные ограничения
Фото: EPA

В Польше с 28 декабря 2020 года вводят дополнительные карантинные ограничения. Они будут действовать до 17 января 2021 года. Об этом 27 декабря сообщило Генеральное консульство Украины в Кракове.

Новые ограничения предусматривают:

  • запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь с 19.00 31 декабря 2020 года до 6.00 1 января 2021 года. Ограничение не касается лиц, которые будут выполнять служебные обязанности;
  • приостановку работы торговых центров. Ограничение не касается продуктовых магазинов, газетных киосков, аптек и магазинов средств гигиены и бытовой химии, парикмахерских и косметических салонов, крупных мебельных магазинов, функционирующих в отдельных помещениях;
  • приостановку обслуживания в гостиницах. Ограничение не касается обслуживания работников государственных служб, медиков, пациентов специализированных больниц. Исключение составляют также гостиницы для персонала;
  • приостановку работы горнолыжных трасс. Доступ к спортивной инфраструктуры разрешен только для лиц, занимающихся профессиональным спортом;
  • установлен 10-дневный карантин для лиц, въезжающих в Польшу организованным транспортом;
  • продлен запрет на самостоятельное перемещение лиц, не достигших 16-летнего возраста (с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00);
  • продлен запрет проезда в общественном транспорте в количестве, превышающем 50% сидячих мест или 30% всех мест;
  • продлены ограничения на одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц в количестве, превышающем одного человека на 15 м²;
  • продлены ограничения на проведение общественных мероприятий, количество не связанных родственными связями участников которых превышает пять человек;
  • продлены ограничения на функционирование спортзалов, фитнес-клубов, аквапарков;
  • продлены ограничения относительно одновременного пребывания в магазине количества лиц, превышающего одного человека на 15 м²;
  • продлено установленное время обслуживания лиц пожилого возраста – 10.00–12.00.
  • продлены ограничения на функционирование предприятий общественного питания. Реализация заказов только с доставкой.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 26 декабря в мире коронавирусом заразилось более 80,6 млн человек, из них почти 1,76 млн скончались, а 45,6 млн выздоровели. В Польше с начала пандемии инфицировано 1,2 млн человек, 27,1 тыс. умерли, 996,6 тыс. выздоровели.

Теги: Польша, запрет, консульство, консульство Украины, медики, ограничения, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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