В посольстве Украины в Польше сообщили, что с 28 декабря меняется режим въезда граждан Украины в Польшу.

Польша изменила правила въезда для украинцев на территорию страны. Новые нормы вступят в силу 28 декабря. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

Въехать на территорию Польши смогут граждане Украины:

которые являются, супругами или детьми граждан Польши либо пребывают под опекой поляка ;

; c картой поляка или c правом на постоянное или временное проживание в Польше;

лица, имеющие право на обычную или сезонную работу в Польше на тех же основаниях, что и граждане Польши, и при пересечении границы предъявляющие документы о подтверждении работ;

которые получают образование в Польше и их сопровождающие;

ученые, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) граждан ЕС, Европейского соглашения о свободной торговле или Швейцарии;

лица c разрешением на постоянное проживание или картой долгосрочного резидента страны – члена ЕС, Европейского соглашения о свободной торговле или Швейцарии, а также члены их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита;

водители международных пассажирских, грузовых или комбинированных перевозок, которые въезжают в рамках выполнения служебных обязанностей;

моряки, рыбаки, работники морских добывающих или буровых платформ с целью транзита к месту выполнения служебных обязанностей;

работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

пассажиры воздушных судов, которые осуществляют международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения, и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;

въезжающие в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;

въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) при наличии подтверждающих документов от организатора соревнований;

въезжающие в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, представляющим интерес для Польши или являющимся ее международным обязательством;

въезжающие в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;

которые являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности, въезжающие в Польшу в коммерческих целях, которые в ответ на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны получили согласие на въезд от главы МИД Польши.

Сколько будут действовать введенные ограничения, не сообщается.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 6113 человек, 72 человека умерли, а выздоровел 6621. За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выздоровело 658 538 человек, летальных исходов – 17 774, проведено ПЦР-тестов – 5,47 млн.

В странах Европейского союза, в том числе Польше, 27 декабря официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинировать людей будут препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину недавно одобрил регулятор ЕС.