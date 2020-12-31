Загруженность больниц для пациентов с COVID-19 снизилась – Минздрав Украины

К 31 декабря загруженность койко-мест в больницах, предназначенных для пациентов с COVID-19, снизилась почти во всех регионах Украины, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине занято больше трети мест в больницах, предназначенных для пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Накануне Нового года загруженность больниц, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, снизилась. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные 31 декабря.

По данным ведомства, в Украине занято около 36,3% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Николаевская область остается единственной, где занято больше половины мест в больницах – 50,2%.

Всего в Украине выделено 65 429 коек для больных COVID-19.

Согласно информации Минздрава, за последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусом в Украине достиг 323,7 случая на 100 тыс. населения, что в восемь раз выше базового уровня (40 новых случаев на 100 тыс. населения). Самый высокий уровень заболеваемости – в Запорожской (559,3) и Николаевской (503,1) областях, а также Киеве (499,1).

Инфографика: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 31 декабря в Украине подтвердили 1 055 047 случаев коронавируса, 18 533 человека умерли, 709 993 – выздоровели. За сутки госпитализировали 2704 человека.