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ДЕНЬГИ

Финпомощь в связи с январским локдауном получило более 355 тыс. украинцев – Минсоцполитики

По данным Министерства социальной политики, к 30 декабря подано почти 430 тыс. заявок на получение единоразовой материальной помощи в связи с грядущим ужесточением карантина в январе 2021 года.

На выплаты госпомощи в связи с ужесточением карантина предусмотрено 8,3 млрд грн, сообщили в Министерстве соцполитики
На выплаты госпомощи в связи с ужесточением карантина предусмотрено 8,3 млрд грн, сообщили в Министерстве соцполитики
Фото: depositphotos.com

Более 355 тыс. украинцев получили единоразовую помощь в размере 8 тыс. грн в связи с усилением карантина в январе 2021 года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует сайт правительства.

Всего по состоянию на 30 декабря подано 429 704 заявки для получения единоразовой материальной помощи физическим лицам – предпринимателям и работникам предприятий, деятельность которых приостановлена в связи с усилением карантинных ограничений, отметила Лазебная.

На выплату помощи в бюджете предусмотрено 8,3 млрд грн.

С 8-го по 25 января в Украине будет действовать “карантин зимних каникул"“ – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года. В частности, будут закрыты все учебные заведения, кроме детских садов; кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, гостиниц, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам–предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал текущего года составляла менее 30 тыс. грн. Чтобы получить эту помощь, наемный работник не может работать по совместительству или быть ФЛП. Заявки от физлиц принимаются до 31 декабря, от работодателей – до 21 декабря.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19. По подсчетам властей, помощь смогут получить 1,2 млн человек, а общий объем программы составит почти 10 млрд грн.

Заявки на получение госпомощи через портал “Дія“ принимаются с 14 декабря до конца месяца.

Теги: Украина, Министерство социальной политики, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Марина Лазебная, коронавирус
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