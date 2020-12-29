Заявки на получение помощи в 8 тыс. грн через "Дію" подали почти 430 тыс. предпринимателей и наемных работников

Через мобильное приложение "Дія" украинцы подали 353 578 заявок на получение единоразовой материальной помощи во время карантина, а через портал "Дія" – 76 126 заявок, сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

Почти 430 тыс. предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение 8 тыс. грн единоразовой материальной помощи в связи с усилением карантина в январе. Об этом на брифинге 29 декабря сказал руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По состоянию на 12.00 уже подано 429 704 заявки на получение помощи. Из них через мобильное приложение ["Дія"] – 353 578, а через портал – 76 126 заявок", – сказал он.

С 8-го по 25 января в Украине будет действовать "карантин зимних каникул" – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал текущего года составляла менее 30 тыс. грн. Чтобы получить эту помощь, наемный работник не может работать по совместительству или быть ФЛП. Заявки от физлиц принимаются до 31 декабря, от работодателей – до 21 декабря.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19. По подсчетам властей, помощь смогут получить 1,2 млн человек, а общий объем программы составит почти 10 млрд грн.

Заявки на получение госпомощи через портал "Дія" принимаются с 14 декабря до конца месяца.