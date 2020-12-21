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В Минэкономразвития рассказали, когда начнут выплачивать 8 тыс. грн госпомощи

Выплаты материальной помощи предпринимателям и наемным работникам в связи с усилением карантина в январе 2021 года начнутся сразу после истечения срока, отведенного на подачу заявок, сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Игорь Петрашко призвал украинцев не ждать до конца декабря, а подавать заявки о материальной помощи быстрее
Игорь Петрашко призвал украинцев не ждать до конца декабря, а подавать заявки о материальной помощи быстрее
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Выплаты единоразовой материальной помощи предпринимателям и наемным работникам в связи с усилением карантина в январе 2021 года начнутся с 22 декабря текущего года. Об этом в комментарии телеканалу “Интер“ сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

“Кто подаст заявку до 21 [декабря], мы планируем рассчитаться с людьми, чтобы они получили деньги на карточки до конца этого года. Понятно, заявки, поданные после 21-го, мы будем пытаться обработать максимально быстро, но здесь есть объективные причины с обработкой информации, с выплатами денег казначейства, поэтому те люди, которые обратятся после 21-го, скорее всего получат средства уже в начале следующего года“, – сказал министр.

https://www.facebook.com/mineconomdev/videos/311988410030804/

С 8-го по 25 января в Украине будет действовать "карантин зимних каникул" – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года. 

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал текущего года составляла менее 30 тыс. грн. Чтобы получить эту помощь, наемный работник не может работать по совместительству или быть ФЛП. Заявки от физлиц принимаются до 31 декабря, от работодателей – до 21 декабря.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19. По подсчетам властей, помощь смогут получить 1,2 млн человек, а общий объем программы составит почти 10 млрд грн.

Заявки на получение госпомощи через портал “Дія“ принимаются с 14 декабря до конца месяца. По состоянию на 20 декабря такие заявки подали 261 тыс. человек.

Теги: карантин, Министерство экономического развития и торговли, пособия, предприниматели, выплаты, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, компенсация, пандемия, Игорь Петрашко
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