В "Дії" зарегистрировали более 261 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн помощи

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн. По состоянию на 20 декабря такие заявки отправили уже 261 тыс. человек.

Более 261 тыс. украинцев оформили заявки через портал и приложение "Дія" для получения 8 тыс. грн помощи физическим лицам – предпринимателям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Шмыгаль также напомнил, что на этой неделе правительство поддержало решение продлить срок приема заявлений до 31 декабря 2020 года, чтобы этой программой смогло воспользоваться максимальное количество украинцев.

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5 тыс. человек.

Минцифры днем 14 декабря сообщило, что портал "Дія" посетило рекордное количество пользователей, поэтому возникли сбои в работе. Подать заявление можно до 31 декабря.

Выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По подсчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляла менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.