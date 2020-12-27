Шмыгаль рассказал, сколько денег направили на госпомощь ФЛП и наемным работникам

Пенсионный фонд Украины на этой неделе начал выплачивать 8 тысяч гривен материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников. На 24 декабря деньги выделили для более 354 тысяч получателей, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 24 декабря направил 2,8 миллиарда гривен на выплаты компенсаций ФЛП, пострадавшим из-за карантинных ограничений. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал у себя в Facebook 27 декабря.

"Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8 тыс. гривен материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников. По состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 миллиарда гривен для более 354 тысяч получателей", – сообщил глава Кабмина.

Регистрация заявок для получения единовременной выплаты для предпринимателей продлится до 31 декабря, напомнил Шмыгаль.

"Призываю предпринимателей и работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты", – обратился к украинцам премьер.