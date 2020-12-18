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Через "Дію" поступило более 250 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн госпомощи – Минэкономразвития

В Минэкономразвития Украины напомнили, что заявки на получение материальной помощи в связи с усилением карантина в январе 2021 года принимаются до 31 декабря.

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Более 250 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн поступило через приложение "Дія", сообщил Петрашко
Более 250 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн поступило через приложение "Дія", сообщил Петрашко
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

По состоянию на 18 декабря через мобильное приложение "Дія" поступило 252 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн государственной помощи в связи с усилением карантина. Как сообщает правительственный портал, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Таким образом, общий объем заявок, поступивших через "Дію", достиг 2 млрд грн.

Кроме того, работодатели подали более 3,7 тыс. заявок на получение госпомощи для 73,6 тыс. сотрудников через центры занятости. В частности, заявки на получение помощи для работников подали "Укрзалізниця", харьковский "Турбоатом", областные отделения "Укравтодора", авиакомпания "Роза вітрів", кондитерская фабрика "Харків'янка", Славянский завод высоковольтных изоляторов и другие. Общий объем заявок, отметил Петрашко, превышает 327 млн грн.

“Цифры за пять дней со старта программ свидетельствуют, что есть огромный спрос. Подача документов была максимально упрощена, а сумма компенсаций абсолютно достойна, если учитывать двухнедельный карантин и уровень минимальной заработной платы“, – сказал Петрашко.

Он добавил, что заявки на получение госпомощи можно подавать в электронной форме, документы будут принимать и в выходные. Крайний срок подачи документов – 31 декабря. Работодатели должны предоставить необходимые документы до 21 декабря.

https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/3743949795662641

С 8-го по 25 января в Украине будет действовать "карантин зимних каникул" – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года. Власти надеются, что это поможет вдвое сократить количество инфицированных.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал текущего года составляла менее 30 тыс. грн. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19. По подсчетам властей, помощь смогут получить 1,2 млн человек, а общий объем программы составит почти 10 млрд грн.

Заявки на получение госпомощи через портал "Дія" принимаются с 14 декабря. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5 тыс. человек, к 16 декабря поступило 100 тыс. заявок.

Теги: Кабинет Министров, эпидемия, бизнес, карантин, Министерство экономического развития и торговли, предприниматели, выплаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, компенсация, коронавирус, Игорь Петрашко
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