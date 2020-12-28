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Ляшко сказал, когда Украина вернется к нормальной жизни после пандемии COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что с апреля 2021 года украинцы будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

В Украине подтвердили 1,03 млн больных COVID-19
В Украине подтвердили 1,03 млн больных COVID-19
Фото: EPA

Украина начнет постепенно возвращаться к нормальному ритму жизни весной следующего года. Такой прогноз дал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" 28 декабря. 

"Есть ощущение, что мы с апреля 2021 года будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", – сказал он.

Ляшко подчеркнул реальность появления новых штаммов коронавируса, ведь с момента его обнаружения появилось около 12 тыс. мутаций.

"Мне бы хотелось, чтобы вместе с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху – вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой", – сказал он.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Министерство здравоохранения не будет инициировать отмену или пересмотр условий этого карантина. 

В Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело – 665,7 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Украина, эпидемия, карантин, ограничения, корь, инфекция, дифтерия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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