Степанов рассказал, могут ли в Украине отменить жесткий карантин в январе

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует рост количества больных коронавирусной инфекцией после новогодних праздников, а также гриппом в конце января – феврале, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Министерство здравоохранения не намерено инициировать отмену или пересмотр условий карантина, который будет действовать в Украине в январе. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на онлайн-брифинге 28 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы не собираемся вносить изменения. По крайней мере, со стороны Минздрава – по срокам и вообще проведению", – сказал он.

Степанов отметил, что в Украине наблюдается "существенное сокращение количества заболевших". Он назвал это результатом противоэпидемических мер, в том числе карантина выходного дня, и призвал граждан к соблюдению карантина.

"Сейчас, когда мы смотрим на то, что происходит на новогодних елках в предпраздничные дни... Даже по моему наблюдению, в Киеве очень сильно хромает соблюдение правил. [...] Соблюдение правил – главное сейчас, потому что, по нашим прогнозам, после новогодних праздников мы ожидаем увеличение количества больных, которое придется на январь. Кроме прогнозируемого роста количества больных COVID-19, у нас из года в год наблюдается сезонный рост числа больных гриппом с конца января и в феврале", – добавил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело – 665,7 тыс.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".