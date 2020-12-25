Осадчая рассказала о своих новогодних корпоративах

Украинская ведущая Катя Осадчая поделилась новогодними планами.

Осадчая: Большинство крупных компаний корпоративы в этом году не проводят Фото: kosadcha / Inatagram

Украинская ведущая Катя Осадчая в интервью, которое 25 декабря опубликовано на сайте "Обозревателя", рассказала, что в этом году у нее запланировано несколько новогодних корпоративов, которые пройдут в формате онлайн.

"Есть и такая форма новогодних праздников. По опыту могу сказать, что", – подчеркнула ведущая.

По словам Осадчей, новогоднюю ночь она планирует провести дома с семьей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 25 декабря в Украине зарегистрировано 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, скончался 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения.

В частности, запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий, а также ограничено время работы заведений общественного питания на период с 23.00 до 7.00

В ночь с 31 декабря на 1 января в виде исключения заведения будут работать до 7.00. Такое решение 24 декабря принял Кабинет Министров Украины.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".