"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым

По словам украинской ведущей Кати Осадчей, поводом для разногласий с мужем Юрием Горбуновым послужили разные предпочтения относительно домашних животных.

Украинская ведущая Катя Осадчая 3 ноября в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлен ее сын Иван в компании кота.

"Максимальное ми-ми-ми в одном фото. Кот не наш, Иван – наш. Наша семья разделилась: я – за котов, а Юрий Горбунов – за собак", – рассказала Осадчая.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Осадчая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они воспитывают трехлетнего сына Ивана. У ведущей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.