"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму

Украинские телеведущие и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов собрали в лесу грибы.

Горбунов и Осадчая провели время на природе Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала в Instagram, как они с мужем и коллегой Юрием Горбуновым и сыном Иваном ходили в лес собирать грибы.

"Лента социальных сетей разделилась на два лагеря – выборы и грибы. Мы присоединились ко вторым и вам советуем. В лесу прекрасно", – отметила она.

Горбунов также обнародовал в Instagram фото похода в лес с семьей.

"Запасы на зиму сделаны!" – написал он.

"Слюнка капает", – прокомментировал подписчик oleg_potocki.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Ребенок родился 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области. Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвінок" на УТ-1, "Подъем" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1". Сейчас ведет шоу "Голос країни" на "1+1".