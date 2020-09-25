"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась снимком прогулки с сыном Иваном.

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своим трехлетним сыном Иваном. Они находятся на берегу водоема.

"На фото два поклонника лета", – написала она. Телеведущая сопроводила пост хештегом Indian Summer. Этот термин означат "Бабье лето".

Посмотреть эту публикацию в Instagram На фото двоє прихильників літа :) #літо #indiansummer Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 25 Сен 2020 в 3:24 PDT

Муж Осадчей и отец ее младшего сына Ивана – украинский телеведущий Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

Осадчая младше Горбунова на 13 лет. У телеведущей есть 17-летний сын Илья от первого брака.