"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своим трехлетним сыном Иваном. Они находятся на берегу водоема.
"На фото два поклонника лета", – написала она. Телеведущая сопроводила пост хештегом Indian Summer. Этот термин означат "Бабье лето".
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Муж Осадчей и отец ее младшего сына Ивана – украинский телеведущий Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.
Осадчая младше Горбунова на 13 лет. У телеведущей есть 17-летний сын Илья от первого брака.