"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена плавающей в море в голубом купальнике.
"Лазурь... Побег после дня рождения. Спасибо редакции за эти маленькие каникулы", – написала она.
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Блакить ..... afrer birthday escape Дякую редакціі * за ці маленькі канікули *
"Первое фото. Словно полет в небе. Классно", – отметила подписчица moda_bazar2020.
Местом пребывания телеведущая отметила турецкий городок Гечек в районе Фетхие провинции Мугла.
Осадчей 12 сентября исполнилось 37 лет. Более 15 лет она ведет программу "Світське життя" на канале "1+1".