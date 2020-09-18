"Словно полет в небе". Осадчая поделилась снимками в купальнике

Украинская телеведущая Катя Осадчая после празднования 37-летия отправилась на отдых.

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена плавающей в море в голубом купальнике.

"Лазурь... Побег после дня рождения. Спасибо редакции за эти маленькие каникулы", – написала она.