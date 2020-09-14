Горбунов и Pianoбой спели для Осадчей

Украинская ведущая Катя Осадчая показала в Instagram, как муж поздравил ее с днем рождения.
"Спасибо Юрию Горбунову за этот сюрприз, за эти слова в песне, это невероятно! Спасибо Pianoбой за этот крутой дуэт", – написала она.
"Хочу быть рядом с такой, как ты", – поется в треке.
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Дякую @gorbunovyuriy за цеи * сюрприз * за ці слова в пісні, це неи * мовірно!!! Дякую @pianoboy_official за цеи * крутезнии * дует. #chezkatia
Также Осадчая опубликовала снимки празднования дня рождения, на которых запечатлена с супругом.
"Если мы не можем улететь в Париж, Париж может приехать к нам. Если бы у меня было кафе, то было бы таким. Я очень благодарна за все поздравления, за невероятные теплые слова, которые продолжают приходить. Я обещаю быть здоровой, счастливой и не сбавлять обороты", – написала она.
Празднование дня рождения Осадчей проходило в импровизированном кафе "У Кати".
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Якщо ми не можемо полетіти у Париж, Париж може приі * хати до нас :) * якщо б в мене було кафе, то було б таким :) я надзвичаи * но вдячна за всі привітання, за неи * мовірні теплі слова, які продовжують приходити. Я обіцяю бути здоровою, щасливою і обіцяю не зменшувати оберти :) dress @elenareva hat @ruslanbaginskiy_hats decoration @liliwonder.com.ua #chezkatia
Осадчей 12 сентября исполнилось 37 лет. Она замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У нее двое детей: трехлетний Иван и 17-летний Илья.
В течение 15 лет Осадчая ведет передачу "Світське життя" на "1+1".