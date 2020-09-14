Горбунов и Pianoбой спели для Осадчей

В день рождения украинской телеведущей Кати Осадчей ее муж, шоумен Юрий Горбунов и музыкант Pianoбой спели вместе.

Осадчая: Спасибо Юрию Горбунову за этот сюрприз Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая показала в Instagram, как муж поздравил ее с днем рождения.

"Спасибо Юрию Горбунову за этот сюрприз, за эти слова в песне, это невероятно! Спасибо Pianoбой за этот крутой дуэт", – написала она.

"Хочу быть рядом с такой, как ты", – поется в треке.

Также Осадчая опубликовала снимки празднования дня рождения, на которых запечатлена с супругом.

"Если мы не можем улететь в Париж, Париж может приехать к нам. Если бы у меня было кафе, то было бы таким. Я очень благодарна за все поздравления, за невероятные теплые слова, которые продолжают приходить. Я обещаю быть здоровой, счастливой и не сбавлять обороты", – написала она.

Празднование дня рождения Осадчей проходило в импровизированном кафе "У Кати".

Осадчей 12 сентября исполнилось 37 лет. Она замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У нее двое детей: трехлетний Иван и 17-летний Илья.

В течение 15 лет Осадчая ведет передачу "Світське життя" на "1+1".