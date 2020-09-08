Горбунов рассказал, как украинские артисты через него пытаются напроситься на интервью с Осадчей

Украинский ведущий Юрий Горбунов признался, что украинские артисты обращаются к нему с просьбой в той или иной мере повлиять на его жену, ведущую программы "Світське життя" Катю Осадчую.

Горбунов и Осадчая поженились в 2017 году Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский шоумен Юрий Горбунов заявил, что звезды украинского шоу-бизнеса пытаются через него договориться, чтобы его супруга, ведущая Катя Осадчая взяла у них интервью. Об этом Горбунов рассказал супруге в эфире ее программы "Світське життя" на канале "1+1".

Он сообщил, что такие разговоры происходят как минимум раз в неделю. При этом муж Осадчей признался, что речь о деньгах не идет.

"Если бы предлагали [деньги], я бы тогда что-то бы пытался делать, пытался бы их продвинуть", – пошутил Горбунов.

Артист рассказал, что некоторые звезды, наоборот, просят повлиять на Осадчую, чтобы она не давала в эфир их ответы.

"У нас есть такая супер-звезда. Она иногда говорит: "Я там давала интервью, просила, чтобы это вырезали, а они не вырезали. Передай "привет" своей жене!" – признался Горбунов.

Осадчая и Горбунов оформили отношения в начале 2017 года, а 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван. У ведущей есть старший сын, 17-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Юрий Горбунов вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Підйом!" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір", "Голос країни" на "1+1".

Катя Осадчая в юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

До брака с Осадчей Горбунов в течение 20 лет был женат на танцовщице Людмиле.