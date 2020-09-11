Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии

Украинской ведущей Кате Осадчей 12 сентября исполнится 37 лет.

Осадчая: Хоть до золотой осени есть время, уже подкрадывается ностальгия по лету Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 11 сентября на своей странице в Instagram напомнила подписчикам о том, что 12 сентября ей исполняется 37 лет.

"Осень – мое время года. И хотя до золотой осени еще есть время, уже подкрадывается ностальгия по лету. И еще сегодня последний день моих 36 [лет]", – написала ведущая.

Осадчая – мать двух сыновей: трехлетнего Ивана и 17-летнего Ильи. Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым.

В течение 15 лет Осадчая ведет передачу "Світське життя" на "1+1".