Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии

Украинская ведущая Катя Осадчая 11 сентября на своей странице в Instagram напомнила подписчикам о том, что 12 сентября ей исполняется 37 лет.
"Осень – мое время года. И хотя до золотой осени еще есть время, уже подкрадывается ностальгия по лету. И еще сегодня последний день моих 36 [лет]", – написала ведущая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Осінь - моя пора. І хоча до золотої осені ще є час, вже підкрадається ностальгія по літу. І ще сьогодні останній день моїх 36 #осінь
Осадчая – мать двух сыновей: трехлетнего Ивана и 17-летнего Ильи. Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым.
В течение 15 лет Осадчая ведет передачу "Світське життя" на "1+1".