"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей

Украинская певица Ирина Билык в интервью ведущей "Світського життя" на канале "1+1" Кате Осадчей заявила, что ревновала к ней своего четвертого мужа, танцора Дмитрия Дикусара.
"Ты засматривалась на моего Дикусара – это я помню. Я просто видела, что ты хочешь с ним что-то замутить", – сообщила певица.
Она призналась, что Осадчая часто напоминала ей о том, на сколько лет она старше своих партнеров.
Билык состояла в отношениях с танцором Дмитрием Дикусаром с 2007-го по 2010 год. Пара зарегистрировала брак в Бразилии. Дикусар младше певицы на 15 лет.
В настоящее время Билык замужем за российским режиссером Асланом Ахмадовым. Супруги воспитывают сына Табриза, который родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.
У певицы есть старший сын Глеб Оверчук (1999), отцом которого является модель Андрей Оверчук.