Билык предложила фолловерам обсудить внешность старшего сына. Певице ответила избранница ее сына

Украинская певица Ирина Билык обнародовала в сети снимки, на которых запечатлен ее старший сын Глеб Оверчук. Его избранница одной из первых отреагировала на публикацию.

Билык – мать двух сыновей: 21-летнего Глеба и четырехлетнего Табриза Фото: bilyk_iryna / Instagram

50-летняя украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлен ее 21-летний сын Глеб Оверчук.

"А вам нравятся парни с длинными волосами?" – поинтересовалась Билык у подписчиков.

"Длинные волосы для мужчины честь, а бритая башка и у "рагулей" есть", – отреагировала на публикацию избранница Оверчука Алиса.

Глеб Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука. Он родился 18 июня 1999 года.

В июле Оверчук появился на вечеринке в честь 15-летия передачи "Світське життя" вместе с мамой, младшим братом и своей избранницей.

В настоящее время певица замужем за режиссером Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына Табриза, который родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.

Ранее певица обнародовала фотосессию с участием младшего сына на фоне этих же локаций.