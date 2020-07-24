"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера

Певица Ирина Билык поделилась в сети снимками своего четырехлетнего сына Табриза.

В декабре младшему сыну Билык исполнится пять лет Фото: bilyk_iryna / Instagram

50-летняя украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлен ее четырехлетний сын Табриз.

Он позировал в кадре на фоне мотоциклов в образе байкера.

Фото: bilyk_iryna / Instagram

"Табризу очень понравилось принимать участие в фотосессии", – подписала публикацию певица.

"Мамин красавчик", – отреагировали на фото подписчики.

"Копия папы", – считают пользователи соцсети.

"Будущая фотомодель", – прокомментировали публикацию Билык фолловеры.

Табриз – сын Билык и режиссера Аслана Ахмадова. Ребенка паре в декабре 2015 года родила суррогатная мать. У Билык также есть старший сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.

Поздравляя месяц назад Глеба Оверчука с 21-летием, певица обнародовала фото его работ, признавшись, что находится под впечатлением от его творчества.