Билык в образе княгини Ольги прокомментировала вручение ей ордена от Зеленского

Украинская певица Ирина Билык высказалась о награждении ее орденом княгини Ольги III степени именно в день Конституции, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского.

Народная артистка Украины Ирина Билык на своей странице в Instagram разместила собственный снимок в образе княгини Ольги.

"Мне очень приятно быть награжденной орденом княгини Ольги III степени именно в день Конституции! Я очень благодарна всем, кто любит мое творчество, это наша общая награда. С праздником вас, друзья!" – написала она.

Орден княгини Ольги ІІІ степени вручили Билык и Тине Кароль. Указ о присвоении государственных наград и почетных званий был издан президентом Украины Владимиром Зеленским ко Дню Конституции, который отмечается 28 июня.

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания Заслуженной артистки Украины, в 2008 году – Народной артистки.