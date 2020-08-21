"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке

Украинская певица Ирина Билык разместила в сети черно-белые снимки двух своих сыновей, заметив, что им, возможно, не хватает сестры или еще одного брата.

50-летняя украинская певица на своей странице в Instagram 20 августа опубликовала серию черно-белых снимков, на которых запечатлены ее сыновья на фоне мотоциклов.

"Как вы думаете, кого не хватает в этой компании – маленького братика или сестрички?" – подписала она фото.

Старшего сына Билык родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука. Поздравляя в июне 2020 года Глеба Оверчука с 21-летием, певица обнародовала фото его работ, признавшись, что находится под впечатлением от его творчества.

В настоящее время певица замужем за режиссером Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына Табриза, который родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.